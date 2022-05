Optimus Prime è il LEGO che non sapevi di volere

Il prossimo must have a mattoncini è realtà: LEGO ha appena annunciato in via ufficiale l’arrivo di un modello dedicato a Optimus Prime. E come ogni personaggio della saga Transformers che si rispetti, si può trasformare. Arriverà l’1 giugno 2022 e al momento è disponibile per il pre-ordine sullo store ufficiale, al prezzo di 169,99 euro. Non ha ancora fatto la sua comparsa nel negozio Amazon del marchio, che consigliamo però di tenere d’occhio per eventuali offerte o sconti.

Optimus Prime: il nuovo modello LEGO è davvero un Transformers

A comporlo sono 1.508 pezzi. Una volta finito, il leader degli Autobot sarà alto 35 centimetri nella sua forma robotica, ma in poche mosse sarà possibile attuare la metamorfosi in camion grazie alla presenza di ben 19 punti di snodo. Non mancano ovviamente il jetpack, il blaster ionico e l’ascia Energon che lo accompagna in battaglia.

Optimus Prime. Leader degli eroici Autobot. Ora in una straordinaria costruzione LEGO 2-in-1 per i fan dei Transformers. Risveglia la tua passione per l’universo Transformers con questo progetto di costruzione gratificante per adulti, mentre ricrei tutti i dettagli di un robot leggendario.

Un omaggio a mattoncini per una delle serie animate di maggior successo degli anni ’90, giunta poi sul grande schermo con pellicole dal grande successo commerciale, ma non capaci di convincere fino in fondo gli appassionati della prima ora.

Proprio come l’amato personaggio originale, questo modello di Optimus Prime si trasforma da robot a camion e viceversa. Ammira i 19 punti di snodo in modalità robot, quindi apri il torace per custodire la matrice di comando dell’Autobot.

