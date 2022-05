Se hai un iPod nel cassetto, stai per diventare ricco

Ieri, un po’ come un fulmine a ciel sereno, Apple ha annunciato lo stop alla produzione della linea iPod. L’ultimo modello, quello con schermo touch, rimarrà disponibile per l’acquisto su Amazon e sugli altri store (incluso quello ufficiale) solo fino all’esaurimento delle scorte a magazzino. Immediatamente, il valore di quelli in circolazione è schizzato alle stelle.

Dopo l’addio, il valore di iPod è schizzato alle stelle

È sufficiente sfogliare il catalogo delle inserzioni su eBay per comprendere come si sia arrivati in poche ore a prezzi folli: ben oltre 7.000 euro per un’unità di vecchia generazione. Insomma, chi ne conserva uno nel cassetto o sullo scaffale si ritrova a sorpresa con un piccolo gioiello. Un vero e proprio tesoretto insperato.

Alla luce del trend esploso all’improvviso, non possiamo escludere che anche i modelli più recenti possano in breve tempo accrescere il loro valore. Assicurarsene uno potrebbe rivelarsi un ottimo investimento, considerando la possibilità di acquistarli in sconto proposta da Amazon.

La linea iPod ha compiuto vent’anni nell’autunno dello scorso anno. La decisione di abbandonarla presa da Apple è giustificata dal fatto che tutte le funzionalità in origine esclusive del lettore si trovano oggi integrate in pressoché qualsiasi servizio, dispositivo o piattaforma della mela morsicata. Un concetto ben riassunto da questa dichiarazione.

La musica ha sempre rivestito un’importanza centrale per Apple e offrirla a centinaia di milioni di utenti come ha fatto iPod ha generato un impatto andato oltre quello della sola industria discografica: ha anche definito nuove modalità per scoprire, ascoltare e condividere nuovi brani. Oggi, lo spirito di iPod sopravvive. Abbiamo integrato questa incredibile esperienza in tutti i nostri prodotti, dagli iPhone a Apple Watch e fino a HomePod mini oltre che su Mac, iPad e Apple TV. Inoltre, Apple Music fornisce una qualità sonora al top e il supporto all’audio spaziale. Non c’è modo migliore per ascoltare, scoprire e immergersi nella musica.

