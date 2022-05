iPod touch addio: stop alla produzione del lettore

Con un breve comunicato pubblicato sulle pagine del sito ufficiale, Apple rende noto che la linea iPod touch è giunta al capolinea. Si tratta a tutti gli effetti di un addio: stop alla produzione, le uniche unità acquistabili da qui in avanti saranno quelle già pronte e in magazzino, disponibili sullo store ufficiale oppure in vendita su e-commerce di terze parti come Amazon.

Addio all’iPod touch: l’annuncio di Apple

Cosa abbia spinto il gruppo di Cupertino alla decisione è presto detto: non c’è più bisogno di iPod touch. Le sue funzionalità per l’accesso e l’ascolto della musica sono state integrate sulla totalità degli altri prodotti commercializzati. A spiegarlo in modo chiaro è il commento di Greg Joswiak, Senior Vice President della divisione Worldwide Marketing per la mela morsicata.

La musica ha sempre rivestito un’importanza centrale per Apple e offrirla a centinaia di milioni di utenti come ha fatto iPod ha generato un impatto andato oltre quello della sola industria discografica: ha anche definito nuove modalità per scoprire, ascoltare e condividere nuovi brani. Oggi, lo spirito di iPod sopravvive. Abbiamo integrato questa incredibile esperienza in tutti i nostri prodotti, dagli iPhone a Apple Watch e fino a HomePod mini oltre che su Mac, iPad e Apple TV. Inoltre, Apple Music fornisce una qualità sonora al top e il supporto all’audio spaziale. Non c’è modo migliore per ascoltare, scoprire e immergersi nella musica.

Solo pochi mesi fa abbiamo celebrato il ventesimo anniversario della linea iPod, presentata il 23 ottobre 2021 da Steve Jobs in persona. Il filmato dell’evento è visibile qui sotto e oggi non può che provocare un certo effetto nostalgia a chi già allora seguiva le novità provenienti dal mondo tecnologico.

Oggi, l’ultima versione di iPod touch da 32 GB è disponibile sullo store ufficiale Apple a un prezzo di circa 249 euro (oppure in sconto su Amazon).

