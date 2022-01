Lenovo 10w e 13w Yoga: tablet e notebook per studenti

Lenovo ha annunciato due nuovi dispositivi per il mondo della scuola. Il Lenovo 10w è un tablet da 10,1 pollici pensato soprattutto per gli studenti. Il Lenovo 13w Yoga è invece un convertibile da 13,3 pollici indicato anche per gli insegnanti. La dotazione hardware è differente, ma il sistema operativo installato è lo stesso, ovvero Windows 11. Saranno in vendita dal mese di aprile. Prezzi e disponibilità in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane.

Lenovo 10w e 13w Yoga

Il Lenovo 10w è un tablet con schermo full HD da 10,1 pollici. Il telaio è stato realizzato per resistere a urti e cadute, grazie alla presenza di protezioni in gomma. È disponibile anche una tastiera staccabile, mentre la stilo è opzionale. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 7c, fino a 8 GB di memoria LPDDR4x e fino a 128 GB di storage.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 5.1. Ci sono inoltre le fotocamere posteriore e frontale da 8 e 2 megapixel, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri e porta USB Type-C. La batteria offre un'autonomia fino a 13,7 ore. Il prezzo base è 329,00 dollari.

Il Lenovo 13w Yoga è invece un convertibile con schermo full HD touch da 13,3 pollici, processori AMD Ryzen 5000, fino a 16 GB di memoria DDR4 e SSD PCIe fino a 512 GB.

La dotazione hardware comprende inoltre: fotocamera posteriore da 8 megapixel, webcam full HD, connettività Wi-Fi 6, uscita HDMI 2.0, jack audio da 3,5 millimetri, card reader SD, due porte 3.2 Gen 1 Type-C e due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A. Come opzioni ci sono la tastiera retroilluminata, il lettore di impronte digitali e il modulo LTE. Il prezzo base è 749,00 dollari.