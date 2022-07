Lenovo IdeaPad 3: sconto -150€ sul laptop

Adatto per gestire tutte le operazioni più comuni della produttività, dalla posta elettronica all’editing dei documenti, ma anche per navigare online, studiare, giocare e per l’intrattenimento multimediale, Lenovo IdeaPad 3 è un laptop proposto oggi su Amazon con 150 euro di sconto sul prezzo di listino. A garanzia della sua qualità c’è il marchio leader del mercato PC.

Laptop in sconto su Amazon: l’affare Lenovo IdeaPad 3

A livello di specifiche tecniche integra un ampio display Full HD da 15,6 pollici ideale anche per il multitasking, il potente processore Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM, un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, i moduli WiFi e Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. Il sistema operativo è Windows. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

La colorazione è l’elegante Abyss Blue visibile nelle immagini allegate a questo articolo. Altre sono incluse nella pagina dedicata sullo store. Chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuove con un voto complessivo che supera le 4 stelle su 5.

Oggi, questa versione del laptop Lenovo IdeaPad 3, può essere tua al prezzo finale di soli 499 euro invece di 649 euro come da listino, approfittando di uno sconto del 23% proposto oggi da Amazon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

