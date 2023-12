Solo 399€ per questo ottimo notebook Lenovo

Perfetto per la produttività così come per lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero, Lenovo IdeaPad 3 è in sconto oggi su Amazon. In questo momento è possibile acquistare il notebook in offerta a soli 399 euro, venduto e spedito dall’e-commerce con la consegna gratuita in un giorno. Il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft.

Affare su Amazon: il notebook Lenovo IdeaPad 3

Vuoi conoscere le sue specifiche tecniche principali? Eccole: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i3-1115G5 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB (espandibile fino a 1 TB), webcam con microfono e otturatore per la privacy, lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB Type-A e USB-C, lettore SD, uscita HDMI, jack audio e batteria con autonomia elevata. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

In questo momento puoi acquistare il notebook Lenovo IdeaPad 3 al prezzo di soli 399 euro, grazie allo sconto applicato in automatico da Amazon. La colorazione è Abyss Blue, un’esclusiva dell’e-commerce.

È garantita la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, se effettui subito l’ordine, potrai mettere il portatile sulla tua scrivania già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.