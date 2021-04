Stop obbligato per chi è alla ricerca di un laptop potente e versatile, adatto anche alla produttività e più nel dettaglio a chi ha quotidianamente a che fare con l’elaborazione dei contenuti multimediali: Lenovo IdeaPad Creator 5 oggi è proposto su Amazon con uno sconto del 33% sul prezzo di listino.

Occasione laptop: il top di gamma Lenovo a -33%

Le specifiche tecniche sono da top di gamma: display da 15,6 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD, processore Intel Core i5-10300H di decima generazione, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB di memoria GDDR6 dedicata, 16 GB di RAM DDR4 e SSD da 512 GB per lo storage. A questo si aggiungono tutte le caratteristiche necessarie al fine di garantire una connettività completa. Per ulteriori informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Lato software il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home. Tutto questo racchiuso nella scocca elegante di Lenovo IdeaPad Creator 5, proposto oggi al prezzo di 999 euro invece di 1.499 euro come da listino.