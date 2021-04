Non chiamatela “chiavetta”: la pendrive da 128 GB di QARFREE con design 4-in-1 (più avanti vedremo che significa) è proposta oggi in offerta lampo su Amazon con uno sconto del 39% sul prezzo di listino. In altre parole, una periferica di storage molto capiente e versatile da tenere sempre in tasca.

La pendrive 4-in-1 da 128 GB di QARFEE: sconto 39%

A renderla particolarmente interessante è la compatibilità garantita con pressoché ogni dispositivo in circolazione: dai computer Windows a quelli macOS, dagli smartphone Android a quelli iOS, senza dimenticare tablet (iPad compresi), set-top box, lettori multimediali e così via. Questo grazie alla moltitudine di connettori in dotazione: USB Type-A, USB Type-C, micro-USB e Lightning. La velocità nel trasferimento dati è elevata grazie allo standard 3.0. Per ulteriori informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo in dimensioni estremamente compatte e oggi acquistabile al prezzo di soli 21,92 euro invece di 35,99 euro come da listino. Come sempre, quando si tratta di un’offerta lampo su Amazon, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo poiché rimarrà disponibile per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.