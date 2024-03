Lenovo: questo ottimo notebook è in SCONTO di 130€

In questo momento, Lenovo IdeaPad Slim 3 è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Si tratta di un’ottima occasione, per allungare le mani su un notebook con caratteristiche adatte alla produttività, ma anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Non lasciarti sfuggire l’affare: è in sconto di 130 euro rispetto al listino ufficiale.

Prezzo minimo storico per il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore AMD Ryzen 7 7730U con scheda grafica integrata, 16 GB di RAM di tipo LPDDR5, unità SSD da 1 TB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, altoparlanti con Dolby Audio, webcam con microfono, lettore di impronte digitali, porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB 3.2 Gen 1 Type-C, lettore SD, uscita video HDMI e batteria con autonomia elevata. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

In offerta al suo minimo storico, in questo momento il portatile Lenovo IdeaPad Slim 3 può essere tuo al prezzo finale di soli 669 euro, invece di 799 euro come da listino. Lo sconto di 130 euro è applicato in automatico, non serve attivare coupon né attivare codici promozionali.

Il portatile è venduto e spedito da Amazon con spedizione gratuita a domicilio. Consigliamo di verificare le tempistiche della consegna nella descrizione completa: non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba. Infine, segnaliamo che le centinaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio superiore a 4/5 stelle.