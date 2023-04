Lenovo Legion con chip IA disponibili in Italia

Lenovo ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi notebook per gaming con chip IA. Si tratta dei Legion Pro 7/7i, Legion Pro 5/5i, Legion Slim 7i/7 e Legion Slim 5i/5, tutti con schermo da 16 pollici. I sei modelli erano stati presentati al CES 2023 di Las Vegas e a fine marzo.

Lenovo Legion Pro 7/7i e 5/5i

I quattro modelli Pro condividono diverse specifiche. La principale differenza è rappresentata dal processore. Il Legion Pro 5 è disponibile con AMD Ryzen 9 7845HX, Ryzen 7 7745HX o Ryzen 5 7645HX, mentre il Legion Pro 7 solo con Ryzen 9 7945HX. Il Legion Pro 5i integra un Intel Core i9-13900HX, Core i7-13700HX o Core i7-13500HX, mentre il Legion Pro 7i è disponibile con Intel Core i9-13900HX o Core i7-13700HX.

Tutti hanno uno schermo da 16 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate di 240 Hz (anche 165 Hz per Legion Pro 5/5i). La dotazione hardware comprende fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e schede video NVIDIA GeForce RTX 40 (anche RTX 3050 per Legion 5/5i). I prezzi base sono 2.099 euro per Legion Pro 5/5i e 3.199 euro per Legion Pro 7/7i.

Lenovo Legion Slim 7/7i e 5/5i

I quattro modelli Slim hanno uno schermo da 16 pollici come i modelli Pro, ma sono disponibili con varie risoluzioni: 2560×1600 e 1920×1600 pixel per Legion Slim 5/5i, 2560×1600 e 3200×2000 pixel per Legion Slim 7/7i. I processori sono AMD Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS e Ryzen 5 7640HS (solo Legion Slim 5) e Core i7-13700H, Core i5-13500H, Core i5-13420H (solo Legion Slim 5i), Core i5-12450H (solo Legion Slim 5i) e Core i9-13900H (solo Legion Slim 7i).

La dotazione hardware comprende fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e schede video NVIDIA GeForce RTX 40 (anche RTX 3050 per Legion Slim 5/5i). I prezzi base sono 3.099 euro per Legion Slim 7/7i e 1.999 euro per Legion Slim 5/5i.

Chip Lenovo LA AI

Tutti i notebook integrano il chip Lenovo LA AI che, in abbinamento alla tecnologia Lenovo AI Engine+, consente di ottimizzare prestazioni e consumi. Sfruttando l’intelligenza artificiale, i notebook regolano automaticamente le prestazioni durante le sessioni di gioco, in modo da offrire le massime prestazioni con il minimo rumore del sistema di raffreddamento.