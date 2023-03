Lenovo LOQ: nuova serie di laptop gaming

Insieme ai Legion Slim di ottava generazione, Lenovo ha svelato anche la nuova serie LOQ per il gaming che include quattro notebook con schermi da 15 e 16 pollici, processori Intel di 13esima generazione e AMD Ryzen 7000, schede video NVIDIA GeForce RTX 40. Per quanto riguarda il mercato italiano sono noti solo disponibilità e prezzo di un modello.

Lenovo LOQ: specifiche e prezzi

La nuova serie comprende i modelli LOQ 16IRH8, LOQ 16APH8, LOQ 15IRH8 e LOQ 15APH8. I numeri 16 e 15 indicano lo schermo IPS da 15 e 16 pollici con risoluzione WQHD (2560×1440 pixel) e WQXGA (2560×1600 pixel), rispettivamente. Tutti supportano il refresh rate variabile fino a 165 Hz.

Queste sono le altre specifiche dei notebook: processori Intel fino al Core i7-13700H e AMD fino al Ryzen 7 7840HS, fino a 16 GB di RAM DDR5, SSD fino a 1 TB, scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 4060, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e Gigabit Ethernet, altoparlanti stereo, jack audio, tastiera retroilluminata, uscita HDMI 2.1 e quattro porte USB (una Type-C e tre Type-A). Cambia la batteria: 60 Wh per i modelli da 15 pollici, 80 Wh per i modelli da 16 pollici.

I Lenovo Legion Slim hanno una telaio in alluminio, mentre i Lenovo LOQ hanno un telaio in plastica. Ciò ha permesso di ridurre i costi produttivi e i prezzi finali (negli Stati Uniti sono compresi tra 899,99 e 1.149,99 dollari). In Italia sarà disponibile da giugno il modello LOQ 15IRH8 con schermo da 15 pollici e processori Intel. Il prezzo base è 1.399 euro. Al momento non ci sono informazioni sugli altri tre modelli.