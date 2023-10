Lenovo Tab M10 HD in OTTIMO SCONTO con le offerte Prime

Se stai cercando un tablet versatile e potente per le tue esigenze quotidiane, non perdere l’incredibile offerta su Lenovo Tab M10 HD attiva durante la Festa delle Offerte Prime di Amazon. Adesso puoi portare a casa questo straordinario tablet per soli 139 euro, anziché il prezzo normale di 169,99 euro. Per accedere a questo affare devi essere un abbonato Amazon Prime (provalo gratis per 30 giorni).

Lenovo Tab M10 HD in offerta: le caratteristiche tecniche

Uno dei punti di forza del Lenovo Tab M10 HD è il suo display da 10.1 pollici in alta definizione. Questo schermo considerevole ti permette di goderti immagini nitide e brillanti, rendendo ogni attività, dall’ascolto di musica alla visione di film, un’esperienza coinvolgente. La risoluzione HD (1280×800) e una luminosità di 400 nits rendono la tua esperienza visiva veramente cinematografica, persino all’aperto sotto la luce diretta del sole.

Il tablet è alimentato da un processore MediaTek Helio P22T, che offre un’esperienza senza interruzioni e reattiva in ogni situazione. Grazie ai suoi 8 core e alle frequenze di clock fino a 2.3GHz, puoi sfruttare al massimo il tuo tablet senza incorrere in problemi di connessione o prestazioni rallentate.

Il Lenovo Tab M10 HD è dotato di una fotocamera frontale da 5MP e di una fotocamera posteriore da 8MP, consentendoti di catturare i momenti migliori della tua giornata. Che tu stia scattando foto per i social media o facendo videochiamate con amici e familiari, avrai a disposizione strumenti di cattura di alta qualità.

Con 64GB di spazio di archiviazione eMMC, avrai abbastanza spazio per le tue app, foto, video e documenti. E se hai bisogno di ancora più spazio, il tablet supporta schede MicroSD fino a 256GB in formato FAT 32 o fino a 1TB in formato exFAT. Puoi salvare i tuoi documenti più importanti in totale sicurezza e avere sempre tutto a portata di mano.

Lenovo Tab M10 HD

