Lenovo Tab M11 esclusiva Amazon, in sconto con penna inclusa (8+128GB)

Se stai cercando un nuovo tablet ma non sai quale modello scegliere, non cercare all’infinito ma affidati a un dispositivo che soddisfa in tutto e per tutto. Il meraviglioso Lenovo Tab M11 lo trovi in esclusiva solo su Amazon con la penna inclusa per poterlo trasformare in un quaderno e usarlo anche per studio e lavoro. Prestazioni eccellenti e display in alta risoluzione per non dover rinunciare neanche un dettaglio. Puoi acquistarlo a soli 189€ su Amazon approfittando del ribasso del 10% che viene offerto dal Black Friday 2024.

Lenovo Tab M11, il tablet completo e ideale per ogni utilizzo

Con tutto al posto giusto, Lenovo Tab M11 è il tablet Android che ti permette di avere un dispositivo duraturo e di qualità a disposizione. Con questo design molto moderno e dalla struttura ultra slim, hai tra le mani un prodotto di ultima generazione e che puoi tranquillamente portare con te in borsa o nello zaino se, ad esempio, lo vuoi utilizzare a scuola e all’università o anche in ufficio.

Hai a disposizione un display da 11 pollici con risoluzione WUXGA dai colori brillanti e dalla luminosità elevata per non dover mai strizzare gli occhi ho rinunciare a qualche particolare.

Il processore Mediatek viene abbinato ad 8 GB di RAM e 128 GB di memoria per prestazioni fluide e potenti così da poter godere di un utilizzo quotidiano senza freni. Al suo interno trovi installato già Android 13 che, naturalmente, ti mette a disposizione tutte le applicazioni che più ami e il Google Play Store per scaricare quelle che mancano.

Se tutto questo non è sufficiente, come ti dicevo, in confezione viene fornita la penna che permette di trasformare questo tablet in un blocco da disegno o in un quaderno su cui studiare e prendere appunti.

Cosa stai aspettando? A soli 189€ su Amazon, il Lenovo Tab M11 è il tablet Android da acquistare senza pensieri. Lo trovi in esclusiva soltanto sull’e-commerce quindi collegati e approfitta dello sconto con un solo Click.

