Lenovo Tab M11: OFFERTA BOMBA su Amazon (219€)

Il Lenovo Tab M11 è un ottimo tablet Android con caratteristiche interessanti e penna inclusa. Dotato di tecnologia WiFi e connessione 4G LTE, puoi portarlo sempre con te ed essere sempre connesso online. Oggi è tuo a un prezzo speciale. Mettilo in carrello a soli 219 euro, invece di 249 euro.

Questa promozione fa parte delle fantastiche Offerte di Primavera di Amazon. Approfittane subito, prima che anche gli ultimi pezzi terminino in sold out. Tra l’altro, la consegna gratuita è assicurata dalla tua iscrizione a Prime.

Lenovo Tab M11 4G LTE: massima connettività e produttività eccellente

Con il Lenovo Tab M11 4G LTE ti assicuri connettività ovunque e produttività elevata. All’interno della confezione trovi anche la praticissima penna che ti permette di prendere nota, appuntare, colorare e modificare documenti.

Il display Full HD da 10,9 pollici è super immersivo e ultra colorato. Il processore MediaTek Helio G88 assicura ottime prestazioni. Inoltre, con 4GB di RAM e 128GB di ROM hai tutto il necessario per app, giochi e archiviazione.

Acquistalo immediatamente a soli 219 euro, invece di 249 euro. Sfrutta questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte tantissime offerte disponibili in questo momento.