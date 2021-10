Affidarsi a un tablet per la produttività è possibile, e anche conveniente, se si approfitta dell'offerta giusta: oggi ti segnaliamo quella sul modello Lenovo Tab P11 Pro disponibile su Amazon con oltre 200 euro di sconto sul prezzo di listino. Un'occasione più unica che rara, considerando quanto incluso: in dotazione tastiera e pennino per trasformarlo in un piccolo laptop sempre pronto all'uso.

Un tablet per lavorare: scegli Lenovo Tab P11 Pro

Queste le specifiche tecniche più importanti: display da 11,5 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel e Dolby Vision, processore Qualcomm Snapdragon 730G, 6 GB di RAM LPDDR4x, memoria interna da 128 GB espandibile fino a 1 TB con microSD, WiFi, 4G-LTE per connettersi in mobilità, Bluetooth, doppia fotocamera posteriore da 13+5 megapixel e una anteriore da 8 megapixel per videochiamate e riunioni, quattro altoparlanti JBL con Dolby Atmos, lettore di impronte digitali, porta USB 3.1 Type-C e grande autonomia. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Android, con pieno accesso a tutte le applicazioni distribuite attraverso la piattaforma Play Store di Google per il lavoro, la navigazione, la comunicazione e l'intrattenimento. Oggi il bundle che include Lenovo Tab P11 Pro, la tastiera fisica e il pennino è acquistabile al prezzo di 599,00 euro invece di 799,99 euro come da listino. Inclusi in regalo tre mesi di abbonamento gratuito alla piattaforma Amazon Music Unlimited per lo streaming.