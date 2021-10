SSD Seagate 500GB: livrea mimetica e sconto BOMBA

Non servirà per nascondersi tra i cespugli, né per sessioni di guerra simulata, ma un SSD con livrea mimetica ha sicuramente il suo perché. Soprattutto se a portarlo in vetrina tra le offerte Amazon è uno sconto BOMBA del 47%. Se ogni giorno sei pronto a scendere in battaglia, armati dei tuoi file e prepara l'assalto: laptop nello zaino, smartphone in mano, 500GB in tasca.

Seagate: SSD mimetico, stile e capacità

Si tratta di un Seagate STJE500407, 500GB di spazio in una piccola scocca che sta comodamente in tasca. Grazie all'offerta di oggi puoi averlo a soli 69,97 euro contro i tradizionali 132,80, ben al di sotto di una soglia di prezzo che il dispositivo ha tenuto fissa per lungo tempo. Un'occasione unica per un SSD non solo capace, non solo garantito dalla bontà del brand, ma anche con un design eccezionale per una portabilità che vuol essere anche stile.

La velocità di trasferimento dei file è garantita dall'interfaccia USB 3.0, è pienamente compatibile sia con Windows che con Mac ed è accompagnato da un abbonamento annuale gratuito a Mylio create ed uno bimestrale al piano Adobe CC Photography.

“Grande quanto una carta di credito […] questa unità è abbastanza piccola da passare inosservata nella giungla metropolitana, ma sufficientemente scaltra per poter gestire tutto il contenuto“. Niente male per un prezzo di questo rango. Completa subito l'ordine, perché l'offerta è decisamente fuori dagli standard e con ogni probabilità andrà ad esaurirsi nel giro di poche ore.