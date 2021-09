Lenovo Tab P12 Pro e P11 5G per il lavoro ibrido

Insieme ai tre notebook con Windows 11 e Chrome OS, Lenovo ha svelato due tablet durante l'evento Tech World 2021. I nuovi Tab P12 Pro e P11 5G sono indicati principalmente per il lavoro ibrido, ma possono essere utilizzati anche per la riproduzione di contenuti multimediali. Entrambi saranno disponibili in Europa dal mese di ottobre.

Lenovo Tab P12 Pro

Il Lenovo Tab P12 Pro ha uno schermo AMOLED da 12,6 pollici (250×1600 pixel, refresh rate fino a 120 Hz) con supporto HDR10+ e Dolby Vision. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 870, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibili con microSD fino a 1 TB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, LTE e 5G (opzionale). Sono inoltre presenti quattro altoparlanti JBL con supporto Dolby Atmos, due fotocamere posteriori da 13 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel (+ sensore ToF), porta USB 3.1 Type-C e batteria da 10.200 mAh con autonomia massima di 17 ore e ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 11. Il prezzo base è 899,00 euro. Tastiera e stilo sono opzionali.

Lenovo Tab P11 5G

Il Lenovo Tab P11 5G è invece il primo tablet consumer del produttore con modem 5G. Queste sono le principali specifiche: schermo IPS da 11 pollici (2000×1200 pixel), processore Snapdragon 750G, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 13 e 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, LTE e 5G, porta USB Type-C e batteria da 7.700 mAh (autonomia fino a 14 ore).

Il sistema operativo è Android 11. Tastiera e stilo Precision Pen 2 sono opzionali. Il prezzo della configurazione base è 499,00 euro.