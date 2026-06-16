Lenovo Tab Plus Gen 2 è il tablet con nove speaker JBL Pro

Già dal primo sguardo al design si capisce che Lenovo Tab Plus Gen 2 è un tablet che punta molto (se non tutto) sull’intrattenimento multimediale: quello sul retro è un sistema audio cinematografico evoluto con ben nove speaker JBL Pro e ottimizzato con Dolby Atmos, per comparto audio senza compromessi. Non è l’unico punto di forza di un dispositivo che farà gola a molti nel suo segmento di mercato.

Arriva il tablet multimediale Lenovo Tab Plus Gen 2

Sonoro a parte, rispetto alla generazione precedente migliorano anche lo schermo con il display 2,5K da 12,1 pollici (2560×1600 pixel, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10, 800 nit), le prestazioni e le funzionalità in dotazione )AI Live Transcript per la traduzione in tempo reale, Smarter Reader per la lettura e AI Notes per gli appunti). Sul retro c’è un kickstand rotante a 360 gradi per posizionarlo ovunque e tenerlo inclinato esattamente con l’angolazione desiderata. La batteria da 10.200 mAh assicura fino a 15 ore di streaming su YouTube e supporta la ricarica rapida da 45 W.

Tra le altre specifiche tecniche figurano il chipset MediaTek Dimensity 7400, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna espandibile con microSD, connettività Wi-Fi, fotocamere principale da 13 megapixel e anteriore da 8 megapixel. L’accessorio posteriore lo trasforma in una cornice digitale da appendere ovunque quando non utilizzato.

Di seguito il video di presentazione che mette in evidenza una caratteristica esclusiva (a quanto ci risulta), la modalità Bluetooth che permette di utilizzare il tablet come uno speaker wireless indipendente, trasmettendo musica e contenuti audio in generale da altri dispositivi come gli smartphone.

Lenovo Tab Plus Gen 2 arriverà in Italia al prezzo di 429 euro per la versione base. Il comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione non fa riferimento alla data di lancio.