Alle prese con l’esigenza di acquistare un nuovo laptop da dedicare alla didattica a distanza? Una proposta interessante e attenta al portafogli è quella per il modello Lenovo V15 disponibile oggi con uno sconto del 20% su eBay. Nota bene: il sistema operativo incluso è FreeDOS, ma è garantito il pieno supporto per Windows 10, dunque chi è in possesso di una licenza lo può installare senza problemi o in alternativa la può acquistare separatamente.

Lenovo V15: laptop economico per DaD in sconto

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: display da 15,6 pollici con risoluzione 1366×768 pixel, processore AMD A1 3020e, GPU AMD Radeon, 4 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per lo storage, webcam con microfono integrato, speaker, moduli WiFi e Bluetooth, porte USB 3.0 e USB 2.0, uscita video HDMI, slot Ethernet e jack audio da 3,5 mm. Per ulteriori informazioni consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 399,90 euro invece di 499,90 euro come da listino, Lenovo V15 può essere la scelta giusta per chi è alla ricerca di un laptop economico e versatile da destinare alla didattica a distanza, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Il prodotto si trova in Italia, la consegna a domicilio in pochi giorni avviene con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dalle migliaia di feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.