Logitech ERGO K860: Tastiera ergonomica wireless in offerta (-13%)

La tastiera Logitech ERGO K860 è in offerta su Amazon a 101,49€, uno sconto del 13% che corrisponde a circa 15 euro di risparmio, rispetto al prezzo iniziale di 117€.

Si tratta di un modello wireless caratterizzato da un design curvo che migliora la postura durante la digitazione e favorisce una posizione più naturale dei polsi. Il poggiapolsi incluso contribuisce al comfort di utilizzo della tastiera, è costruito con diversi strati di tessuto memory foam e permette di regolare l’angolazione grazie ad un supporto alla base.

La Logitech ERGO si connette al PC tramite l’apposito ricevitore USB, è compatibile con i sistemi Windows, MacOS e Linux e può interfacciarsi anche con tablet e smartphone tramite Bluetooth. Il formato full size della periferica include i tasti funzione e non rinuncia al tastierino numerico, la tastiera resta comunque abbastanza compatta.

Il brand elvetico ha studiato e testato la giusta posiziona dei tasti, fornendo un’angolazione dei diversa dal solito.

Oggi la tastiera Logitech ERGO K860 va in offerta su Amazon a 101,49€, uno sconto del 13% per una periferica professionale e studiata per garantire il massimo comfort. Il prodotto beneficia della spedizione espressa Prime, con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

