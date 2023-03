Il notebook Lenovo V15 a 168€: attiva il coupon

Ha tutto ciò che serve per la produttività di base ed è adatto anche a studio, navigazione o intrattenimento multimediale: Lenovo V15 è un notebook che fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza. Oggi merita un passaggio su queste pagine poiché protagonista di un’offerta eBay molto interessante che lo propone al prezzo finale di soli 168,90 euro. In questo articolo ti spieghiamo come approfittarne.

Il coupon di eBay per il notebook Lenovo V15

Anzitutto, diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: schermo da 15,6 pollici, CPU Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti stereo, ampio touchpad, tastiera con layout italiano, una gamma completa di porte per la connettività e autonomia elevata. Il design è quello elegante e minimalista visibile in queste immagini. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Va precisato che il sistema operativo in dotazione è FreeDOS: dunque, se si vuole installare una qualsiasi versione Windows, è necessaria una licenza acquistabile separatamente. In alternativa, una distribuzione Linux andrà benissimo e non comporterà alcuna spesa aggiuntiva.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Lenovo V15 al prezzo finale di soli 168,90 euro. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon dedicato inserendo il codice ITPERH9YJS358J7M nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento con carta di credito, di debito o PayPal.

A proporre l’affare è un venditore italiano specializzato in prodotti informatici, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: ciò significa che, se lo ordini subito, tra pochi giorni il notebook sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti nelle tue attività quotidiane.

