Lenovo V15: acquista il notebook a soli 212 euro

In questo momento, puoi acquistare il notebook Lenovo V15 al prezzo di soli 212,49 euro, grazie a un’offerta su eBay di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Come? Non devi far altro che inserire il codice MAGGIO23EDAYS nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione automatica degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Inoltre, la spesa include il pacchetto Office 2021 Professional con Word, Excel, PowerPoint e tutti gli altri strumenti dedicati alla produttività.

Windows 11 e Office 2021 per il notebook Lenovo V15

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate nel design compatto ed elegante del portatile: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N4500 con chip grafico Intel UHD 620, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, slot Ethernet, porte USB Type-A e Type-C, jack audio per microfono e cuffie, uscita video HDMI e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Il prodotto è nuovo e fornito con due anni di garanzia. Al prezzo finale di soli 212,49 euro è un vero affare. A chi cerca un computer adatto a produttività, studio, navigazione e intrattenimento multimediale, consigliamo di approfittare dell’offerta su eBay prima del quasi inevitabile sold out, così da allungare le mani su Lenovo V15 finché in tempo, digitando il codice MAGGIO23EDAYS nell’apposito campo prima di confermare l’ordine, come mostrato nell’immagine qui sotto.

A proporre l’affare è un venditore italiano con centinaia di feedback positivi già ricevuti dai clienti sul marketplace, con disponibilità immediata e spedizione gratis a domicilio in pochi giorni. Ciò significa che, se lo acquisti subito, entro fine settimana il notebook sarà sulla tua scrivania.

