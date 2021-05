Leonardo e Microsoft per la digitalizzazione di PA e infrastrutture

Stretta di mano tra Leonardo e Microsoft con l'obiettivo comune di contribuire allo sviluppo digitale del Paese, con un'attenzione particolare a sicurezza e innovazione. La partnership andrà a concretizzarsi anzitutto con progetti per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e destinati ad alcune infrastrutture critiche nazionali, concentrandosi su protezione dei dati e l'impiego del cloud.

È il frutto di un protocollo d'intesa che prevede, tra le altre cose, la progettazione e la realizzazione degli elementi necessari alla nascita del Polo Strategico Nazionale a cui sarà delegato il compito di gestire gli asset tecnologici per l'abilitazione dei servizi più sensibili del Paese. Nel comunicato giunto in redazione si legge che sulla base dei futuri requisiti governativi, l'iniziativa congiunta potrà estendersi a tutte le infrastrutture critiche italiane . Queste le parole di Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

Con questa collaborazione avviamo un nuovo importante capitolo nella partnership di lungo corso con Leonardo che ci vede impegnati in questa fase di rilancio del Paese nella definizione di risorse e piattaforme tecnologiche per sostenere gli ambiti di innovazione del settore pubblico, e dei servizi critici puntando alla massima sicurezza dei servizi e dei dati.

Le competenze di entrambe i partner verranno messe a fattor comune: Leonardo si candida al ruolo di system integrator e responsabile dei servizi di cybersecurity, Microsoft offre le piattaforme e i servizi già utilizzati da imprese e organizzazioni pubbliche. Prosegue Candiani.

Da sempre, operiamo con l'obiettivo di favorire collaborazioni con i principali attori del mercato al fine di mettere a fattor comune soluzioni e competenze in grado di favorire nuovi scenari di trasformazione digitale, in particolare nel settore pubblico, leva strategica per la crescita dell'Italia.