Lettore POS Easy e credito d'imposta: come risparmiare il 30%

La transizione verso i pagamenti digitali è ormai una realtà da diversi anni e, in tal senso, non mancano di certo gli incentivi per l’ acquisto e la gestione di un nuovo lettore POS.

Basti pensare al decreto fiscale (legge 157/2019) che permette di richiedere un credito d’imposta del 30% sulle commissioni legate al pagamento elettronico tracciabile.

Questo sgravo fiscale permette a tutti gli esercenti e i professionisti con un fatturato non superiore ai 400.000 euro all’anno, di poter scalare tali somme dalle tasse dell’anno successivo. Un vantaggio non da poco, vista ormai l’ampia diffusione delle transazioni digitali nel nostro paese (e non solo).

Il lettore POS Easy, in questo senso, risulta essere una soluzione ideale, visto i diversi vantaggi che propone alle attività commerciali.

Credito d’imposta del 30% e non solo: tutti i vantaggi di POS Easy

Il POS che Axerve offre ai propri clienti si presenta come estremamente compatto, con misure pari a 17,5 x 8,3 x 6,2 centimetri e un peso complessivo di 410 grammi. Di fatto, si tratta di una soluzione ideale per chi ha bisogno di uno strumento portatile.

I pagamenti ai tavoli (in contesti come bar, pub e ristoranti) sono poi favoriti anche dalla connettività, costituita dal supporto alla linea Wi-Fi o alla scheda SIM 4G (inclusa al momento dell’acquisto). Inoltre, il lettore in questione offre anche la possibilità di stampare scontrini sul momento.

La possibilità di accreditare i pagamenti su qualunque conto corrente e l’assistenza tecnica, disponibile 7 giorni su 7, sono altri fattori che rendono POS Easy una scelta molto comune tra gli esercenti italiani.

Non solo: grazie all’attuale promozione, questo lettore POS risulta ancora più interessante.

Scegliendo la sottoscrizione a canone fisso mensile, è infatti possibile utilizzare il codice promozionale EASYX2 per ottenere 2 mesi di canone a costo zero. Un’opportunità per sfruttare al meglio il lettore POS Easy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.