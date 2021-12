Lexar Jumpdrive S47: 64GB di spazio a 250MB/s solo 17 euro

In questo articolo ti riportiamo una pendrive davvero eccezionale dal punto di vista delle prestazioni con un formato estremamente compatto. Si tratta della Lexar JumpDrive S47 64GB, una chiavetta con interfaccia USB 3.1 che grazie alle offerte di Natale raggiunge il suo minimo storico a soli 17 euro su Amazon.

Pendrive Lexar JumpDrive S47 64GB: caratteristiche tecniche

Una delle particolarità di questa pendrive riguarda proprio il design. Il formato Nano, a dir poco compatto, consente di lasciare la chiavetta collegata senza alcun impedimento nel riporre il laptop in borsa o nello zaino. La capacità da 64GB la rende una soluzione perfetta per espandere la memoria dei Mini PC Stick, rimanendo del tutto discreta senza alcun ingombro. Allo stesso modo è ideale per portare la propria musica in auto evitando ostacoli sulla plancia. Come premesso, l’interfaccia utilizzata è quella USB 3.1 che consente velocità di lettura di addirittura 250MB/s. Si tratta di una delle periferiche attualmente più veloci del settore con un formato così piccolo. Ovviamente è retrocompatibile con le specifiche USB precedenti, seppur con prestazioni limitate all’interfaccia supportata dal PC.

Naturalmente, Lexar non ha trascurato neanche la sicurezza per i propri dati in caso di furto o smarrimento. La pendrive, infatti, supporta la crittografia AES256 attraverso il software proprietario DataVault Lite. Questo consente di impostare una password per l’accesso ai file, così da mantenere i dati personali al sicuro in caso di furto o smarrimento. È possibile anche impostare una password per singoli file o cartelle, così da proteggersi in caso di accesso non autorizzato. Nel complesso, un accessorio davvero completo e comodo da portare sempre con sé.

Grazie ad uno sconto del 22%, la Lexar JumpDrive S47 64GB può essere tua a soli 17 euro su Amazon.