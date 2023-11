Lexar SL660 BLAZE: sconto FOLLE del 50% per il Black Friday

Se sei un appassionato di gaming, non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta del Black Friday su Amazon: l’SSD da gaming Lexar SL660 BLAZE è ora disponibile con uno sconto folle del 50%, portando la tua esperienza di gioco a un livello superiore. APprofitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 89,99 euro.

Lexar SL660 BLAZE: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Con prestazioni USB 3.2 Gen2x2 incredibilmente veloci, questo SSD offre velocità di lettura fino a 2000 MB/s e velocità di scrittura fino a 1900 MB/s. Immagina di accedere ai tuoi giochi preferiti istantaneamente, senza alcun lag o rallentamento. Lexar SL660 BLAZE garantisce una fluidità senza precedenti nel tuo gameplay.

Non solo prestazioni eccezionali, ma questo External SSD aggiunge un tocco di stile al tuo setup gaming con i vivaci LED RGB. L’illuminazione personalizzabile ti permette di creare l’atmosfera perfetta per ogni gioco, trasformando il tuo spazio di gioco in un’esperienza visiva coinvolgente.

L’involucro in alluminio premium con finitura sabbiata fornisce una protezione extra al dispositivo, rendendolo resistente agli urti e alle vibrazioni. Progettato per essere esibito accanto alla tua console o alle tue piattaforme di gioco, l’SSD portatile Lexar SL660 BLAZE include un supporto staccabile per un tocco di stile aggiunto.

La sicurezza dei tuoi file è una priorità, e Lexar lo capisce bene. Questo Solid State Drive offre una soluzione software di crittografia AES a 256 bit, garantendo che i tuoi dati siano protetti in modo sicuro. La porta USB Type-C (USB-C) fornisce una connessione versatile, inclusi cavi da USB Type-C a Type-C e da USB Type-C a USB Type-A standard.

Infine, acquistando l’SSD Lexar SL660 BLAZE, ottieni anche la tranquillità grazie alla garanzia limitata di cinque anni. Con un prodotto di alta qualità e un prezzo scontato del 50%, questa offerta del Black Friday è un affare imperdibile per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni superiori e stile nel proprio setup. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 89,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.