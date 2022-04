LG gram 2022: sei nuovi notebook con CPU Intel

LG ha annunciato il lancio globale della nuova serie gram 2022. I notebook di fascia alta mantengono fede al nome, quindi sono molto leggeri, oltre che sottili. Gli utenti potranno scegliere tra sei modelli (quattro tradizionale e due convertibili), tutti con i recenti processori Intel di dodicesima generazione. Arriveranno sul mercato (Europa, Nord America e Asia) dal secondo trimestre.

LG gram 2022: specifiche complete

I modelli della nuova serie sono LG gram 17 (17Z90Q), gram 16 (16Z90Q), gram 15 (15Z90Q), gram 14 (14Z90Q), gram 16 2-in-1 (16T90Q) e gram 14 2-in-1 (14T90Q). Tutti hanno ricevuto la certificazione MIL-STD-810G, quindi possono resistere alle sollecitazioni meccaniche. I primi quattro hanno uno schermo IPS anti-riflesso, mentre gli altri due sono convertibili con display touch, protetto dal Gorilla Glass Victus.

Il numero indica ovviamente la diagonale: 17, 16, 15,6, 14, 16 e 14 pollici, rispettivamente. Lo schermo dei modelli da 17 e 16 pollici ha una risoluzione di 2560×1600 pixel, mentre scende a 1920×1200 pixel per i modelli da 14 pollici e 1920×1080 pixel per il modello da 15 pollici.

Diverse specifiche sono comuni a tutti i notebook: processori Intel di dodicesima generazione (Alder Lake), 8/16/32 GB di memoria LPDDR5, dual SSD PCIe 4.0, altoparlanti stereo, webcam full HD con sensore IR, slot microSD, due porte USB Type-C (Thundebolt 4), due porte USB Type-A (solo una per i convertibili) e uscita HDMI (solo per i notebook tradizionali). Per LG gram 17 e 16 è possibile scegliere una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2050 con 4 GB di memoria GDRR6.

Il sistema operativo è Windows 11. Il software LG Glance by Mirametrix blocca automaticamente lo schermo se l’utente si allontana e oscura i contenuti se qualcuno osserva alle spalle. il produttore coreano non ha comunicato i prezzi, quindi si dovrà attendere l’arrivo sul mercato.