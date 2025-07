Libri scolastici: quest'anno prenotali su Amazon e risparmia

Siamo ancora in piena estate e i ragazzi si stanno godendo la pausa meritata sui banchi (al netto di compiti per le vacanze), ma per i genitori è già tempo di pensare al ritorno a scuola. Non tutti sanno che è possibile risparmiare sui libri scolastici grazie all’iniziativa di Amazon che permette di prenotarli in modo semplice e veloce, ottenendo inoltre uno sconto sull’ordine. Qui è dove ti spieghiamo come funziona e perché può risultare conveniente rispetto ad altri metodi.

Risparmia sui libri scolastici con Amazon

La prima cosa da fare è visitare la sezione dedicata, poi accedere al minisito predisposto dall’e-commerce e cercare l’istituto corretto tra elementari, medie e superiori, partendo dalla regione, passando dalla provincia e infine dal comune. Da lì, selezionando la classe e la sezione, comparirà in automatico l’elenco completo dei volumi scelti per l’anno 2025-2026.

Come anticipato, acquistando 4 o più libri scolastici con questo metodo si ha diritto al 15% di sconto sul totale dell’ordine, ma solo per le prenotazioni effettuate fino al 3 settembre 2025. I volumi saranno consegnati direttamente a casa, con la spedizione gratuita e gestita dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica. C’è anche la possibilità di pagarli a rate.

Restando in tema, sono già tante le offerte disponibili su Amazon in vista del Back to School, dagli articoli di cancelleria agli zaini, passando per astucci e calcolatrici.

L’iniziativa messa in campo dall’e-commerce e relativa ai libri scolastici è ormai un appuntamento fisso da diversi anni, organizzata in questo periodo e già apprezzata da molti. Ricordiamo che per l’acquisto è possibile utilizzare bonus riconosciuti dallo Stato come la Carta Cultura Giovani, la Carta del Merito e/o la Carta del Docente. Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata.