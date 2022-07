LinkedIn: 3 consigli per trovare lavoro

LinkedIn è tra i principali social network professionali, utilizzato da milioni di utenti al mondo per cercare lavoro o trovare personale. Hai appena creato un profilo oppure ne hai uno da anni e vorresti imparare a sfruttare tutte le sue potenzialità? Ecco tre consigli per trovare lavoro utilizzando LinkedIn.

1. Migliora il tuo profilo

Il profilo è il nostro biglietto da visita per potenziali posti di lavoro, perciò cerca di completarlo al 100%. Inserisci i tuoi dati anagrafici, percorso di studi e lavorativo, i tuoi interessi e tutto ciò che potrebbe fare un buon curriculum. Condividilo, se puoi, su altri social network come Facebook affinché arrivi a più persone possibili. Potrebbe tornarti utile inoltre inserire specifiche parole chiave per comparire nel motore di ricerca interno di LinkedIn.

2. Sfrutta i contatti nel modo giusto

LinkedIn utilizza un sistema che si basa sui contatti e i collegamenti, affinché si venga a creare una sorta di rete virtuale. Per migliorare la tua presenza è importante aggiungere non solamente i tuoi amici più stretti o che conosci dal vivo – come amici, colleghi, ex compagni di studi – ma anche utenti che non conosci, gli “amici di amici”. Si tratta di una mossa utile soprattutto per ampliare la diffusione del profilo, che può essere rafforzata invitando persone non ancora iscritte o “raccomandando” un utente tramite l’apposito spazio segnalazioni.

3. Segui un corso professionale

Nessun consiglio potrà mai aiutarti quanto l’aiuto di un esperto del settore. Núria Mañé, consulente in Comunicazione e Social Media Strategist, ha realizzato un ottimo videocorso dal titolo “LinkedIn: costruisci il tuo marchio personale”. L’obiettivo è quello di aiutarti a ottimizzare il tuo profilo sul social network lavorativo per eccellenza per migliorare il tuo marchio personale, espandere la tua rete di contatti, cambiare o cercare lavoro, migliorare la tua visibilità professionale oppure ottenere nuovi clienti.

Il corso è suddiviso in 14 lezioni (durata complessiva: 2h e 46 minuti) ed è rivolto a chiunque voglia migliorare il proprio marchio personale su LinkedIn. Grazie alla promozione attualmente attiva, puoi acquistare il videocorso di Núria Mañé al prezzo scontato di 9,90 euro anziché 59,90: ben 50 euro di risparmio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.