Linkem 5G: internet a 19,90€ con 30€ su Amazon

Linkem 5G Promo Easy 12 mesi è la nuova promozione che mette a disposizione internet fino ad 1 Gigabit a casa senza limiti di traffico, chiamate senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali ed un buono regalo a scelta tra alcuni partner convenzionati del valore di 30 euro.

Il prezzo è davvero molto interessante perché stiamo parlando di meno di 20 euro mensili. Questa scontistica sull’abbonamento del provider in questione è bloccata per 12 mesi.

Linkem 5G: i dettagli della PROMO

La promozione di Linkem offre per 12 mesi internet illimitato fino ad 1 Gigabit al secondo di velocità in download e 200 Mbps in upload, apparato Indoor o Outdoor incluso nel prezzo e l’opzione che include le chiamate illimitate verso tutti i numeri sia fissi che mobili. Tutto questo a soli 19,90 euro al mese per il primo anno. Dopo i 12 mesi iniziali, l’abbonamento avrà un costo mensile pari a 24,90 euro.

Oltre alla connessione flat a casa è a disposizione un coupon del valore di 30 euro da usufruire presso alcuni partner che aderiscono all’iniziativa di Linkem. La gift card è spendibile presso Amazon, Mediaworld, Mondadori, Zalando, Decathlon e anche presso i distributori a marchio Q8 e Tamoil.

L’apparato incluso nel prezzo non è in alcun modo eligibile. Infatti, a seconda della copertura, Linkem provvederà a fornire il MyLinkBox da interno o da esterno.

La differenza tra i due è che quello Outdoor necessita dell’installazione da parte di un tecnico qualificato, mentre, l’apparato da interno funzionerà da subito.

Costi ed altro

L’offerta Linkem 5G Promo Easy 12 mesi ha un contributo di attivazione iniziale pari a 2 euro al mese per 24 mesi. In caso di disdetta, non è prevista alcuna penale ma solo il pagamento di 22,40€. Inoltre, sarà necessario restituire il Modem fornito in comodato d’uso gratuito.

La promozione in questione è attivabile ONLINE solo fino al 2 Maggio 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.