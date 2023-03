Linkem: FWA ovunque a soli 24,99€ al mese

La Promo Senza Limiti di Linkem è attualmente disponibile in FWA in qualsiasi zona anche dove la Fibra non arriva.

La tariffa in questione è disponibile a meno di 25 euro al mese con una velocità massima fino ad 1 Gigabit al secondo in download. Da qualche settimana è disponibile anche in 5G con prestazioni più stabili ed elevate.

Linkem FWA Senza Limiti: i dettagli

La promozione che vedremo oggi utilizza la tecnologia FWA – Fixed Wireless Access di categoria superiore. Grazie alla cosiddetta FWA+ è possibile raggiungere fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload. Inoltre, il gestore offre la possibilità di inserire un’opzione sul canone mensile che include le chiamate nazionali senza limiti verso fissi e mobili. Questo extra viene 2 euro al mese in più e prende il nome di Parla&Naviga. Nel costo mensile è compreso anche il Modem in comodato d’uso gratuito.

Il canone pari a 24,90 euro mensili comprende anche l’apparato che può essere di due tipologie a seconda del tipo di copertura presente in zona. Sia per uno che per l’altro, il prezzo non cambia.

Il Modem Outdoor, ad esempio, richiede l’installazione gratuita da parte di un tecnico specializzato, mentre, quello Indoor è installabile dall’utente in completa autonomia.

Costi ed altro

La tariffa non ha attualmente alcun contributo di attivazione richiesto. L’uscita del tecnico in caso di copertura con Modem Outdoor è completamente GRATIS.

In caso di recesso dal contratto o passaggio ad altro gestore, sarà necessario restituire l’apparato fornito in fase di attivazione. In caso di non restituzione, Linkem potrà addebitare una somma pari a 100 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.