Linksys LGS124-EU: 16 porte possono bastarti?

Ci sono casi in cui uno switch con poche porte può essere sufficiente: 4 porte per una piccola postazione, 8 porte per un ragionamento un minimo più ampio. Ma se hai la capacità di progettare la tua rete interna e di organizzare quindi tutto in modo più accentrato, ecco che le porte non bastano mai. Potresti infatti dover portare connettività ad un paio di postazioni PC, così come ad un paio di televisori, ad una serie di router, ad una console, ad una stampante e altro ancora: impossibile, 8 porte non bastano. Devi aumentare e devi avere delle porte di riserva per ulteriori necessità future.

16 porte possono bastare? Eccome.

16 porte per me posson bastare

Linksys lo sa e lo sconto di oggi è una mano tesa a chi sa quanto il fatto di avere più porte possa rappresentare una ricchezza: -25% e lo switch LGS124-EU è tuo con 59,99 euro. In ufficio come in una rete casalinga più evoluta, snodo di connettività per sistemi un gradino al di sopra della normalità:

Invia file di grandi dimensioni a server, unità di archiviazione e stampanti di rete a velocità Gigabit usufruendo di prestazioni e produttività accelerate. Gli switch Linksys non gestiti offrono velocità Gigabit per ridurre al minimo i tempi di trasferimento e migliorano notevolmente lo streaming a banda larga di file sui dispositivi connessi, il tutto senza interferenze. Gli switch non gestiti Linksys rappresentano la soluzione facile e veloce per estendere la rete in ufficio, mediante un'installazione di tipo Plug&Play, e integrano funzionalità di risparmio energetico, come la disattivazione automatica delle porte non utilizzate, e un'alimentazione intelligente per cavi di lunghezza ridotta.

16 porte Gigabit Ethernet in tutto, 1000Mbps di velocità di connessione cablata, prioritizzazione del traffico QoS. Il tutto in un box da 12 x 28 x 2,5 cm. Garantito, inoltre, il massimo risparmio energetico: “le porte non utilizzate vengono disattivate automaticamente e spente quando non in uso, mentre la modalità di riposo riduce al minimo il consumo energetico, quando l'intero switch è inattivo“.

Sarebbe consigliabile evitare una moltiplicazione di switch: meglio creare una postazione operativa da cui smistare dati e connettori, mettendo un dispositivo di maggiori capacità al centro. 16 porte bastano per ogni esigenza e lo sconto di oggi sullo switch LGS124-EU è un toccasana per qualsiasi progetto di rete.