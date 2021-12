L'Internet Association è ai titoli di coda

L'ipotesi ha preso corpo in queste ore e fin dai prossimi giorni se ne potrebbe sapere di più: secondo quanto trapelato, l'Internet Association sarebbe ormai prossima a sciogliersi definitivamente.

Addio Internet Association?

Dietro questo nome si cela un'importante operazione di lobby che ha messo assieme i principali gruppi della Silicon Valley negli anni passati, accompagnando la rivoluzione del Web tenendo mano nella mano le più grandi aziende che hanno cavalcato questo periodo rivoluzionario. Le operazioni di lobby sono tuttavia state portate avanti in ambiti nei quali oggi queste aziende hanno spesso il fianco scoperto (il fronte antitrust è sempre e comunque quello più caldo) e anche la coesione interna appare ormai sfilacciata da troppo tempo.

La fuoriuscita di Microsoft dal gruppo nei mesi scorsi ha fatto venire meno il supporto economico necessario per proseguire con le attività e la Internet Association si è ritrovata così ad essere improvvisamente fragile. I tentativi di ricompattare il gruppo sono serviti a poco: è fuoriuscita anche Uber, altri gruppi hanno evidentemente messo sul piatto uno stato dei fatti non più sanabile e per le prossime ore è stata convocata una riunione che potrebbe essere risolutiva.

Se così fosse, andrebbe a scomparire un nome che ha avuto notevole importanza nel definire il ruolo del mondo Tech delle ultime decadi. Oggi però non rappresentava più un gruppo coeso, ma soltanto sé stessa e l'immagine di un passato destinato a non tornare. Messa in fuorigioco, l'Internet Association è quindi probabilmente giunta ai titoli di coda.