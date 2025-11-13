 Lo spioncino diventa smart con EZVIZ Campanello Digitale, forte sconto
Un prodotto come EZVIZ Campanello Digitale è da non sottovalutare: semplice da installare e altamente smart.
Un prodotto come EZVIZ Campanello Digitale è da non sottovalutare: semplice da installare e altamente smart.

EZVIZ Campanello Digitale è il sistema che fa diventare lo spioncino smart. Semplicissimo da installare e da gestire direttamente con il display touch da 4 pollici che ti viene fornito. Puoi usare anche Amazon Alexa (Echo), nel caso tu ne abbia una in casa e rendere la casa altamente intelligente. L’anticipo del Black Friday su Amazon ti permette di risparmiare il 27% con un solo clic. Se sei interessato, compralo subito a soli 119,99 euro invece che a 163,99 euro.

Acquistando i giusti prodotti, la casa diventa smart in modo pratico e soprattutto funzionale. Il EZVIZ Campanello Digitale è uno di questi ed è anche semplice da utilizzare. Il set è composto da due prodotti separati ma che funzionano in simbiosi. Nello specifico hai sia lo spioncino da installare all’esterno della porta che il display touch da 4,3 pollici.  Grazie a quest’ultimo puoi sapere chi si trova all’esterno della tua casa in modo semplicissimo, usalo per guardare in tempo reale cosa accade ancor prima che qualcuno bussi al citofono. Attraverso la sua tecnologia avanzata, il sistema è dotato di rilevamento intelligente del movimento e, se è impostato, ti avvisa e ti mostra chi si avvicina in automatico.

EZVIZ Campanello Digitale con Schermo Tattile a Colori da 4,3'' Videocitofono Senza Fili con Batteria Ricaricabile da 4600 mAh, Rilevamento del Movimento PIR, Audio Bidirezionale, Modello CP4

EZVIZ Campanello Digitale con Schermo Tattile a Colori da 4,3” Videocitofono Senza Fili con Batteria Ricaricabile da 4600 mAh, Rilevamento del Movimento PIR, Audio Bidirezionale, Modello CP4

119,99163,99€-27%
Tra le altre funzioni dei dispositivi rientrano:

  • visione in Full HD con ampia copertura a 166 gradi;
  • audio bidirezionale per comunicare a distanza;
  • suonerie personalizzabili;
  • batteria al litio ricaricabile con autonomia fino a 90 giorni. 

All’interno della confezione trovi tutto ciò di cui hai bisogno per poter installare i due prodotti. L’installazione viene guidata passo passo. C’è anche la possibilità di poter includere una scheda micro SD all’interno del prodotto per poter salvare e tenere traccia dei vari filmati.

Approfitta subito dell’anticipo del Black Friday su Amazon per acquistare il tuo EZVIZ Campanello Digitale.Lo compri a soli 119,99 euro con lo sconto del 27% disponibile ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
13 nov 2025
