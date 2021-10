La tecnologia viene in soccorso per non correre il rischio di perdere i nostri amici a quattro zampe: oggi puoi trovare i localizzatori GPS di Tractive, nella versione per il cane e in quella per il gatto, in sconto su Amazon. Si tratta di dispositivi dalle dimensioni molto compatte, da agganciati a un collare che non reca alcun fastidio all'animale.

I nostri amici a quattro zampe, al sicuro: localizzatore GPS in offerta

Consente il monitoraggio della posizione in tempo reale e la ricezione di avvisi immediati sullo smartphone se viene oltrepassato il perimetro di un recinto virtuale definito dall'utente. C'è anche uno storico con la cronologia delle posizioni così da tenere traccia delle attività. Se hai bisogno di altre informazioni sui dispositivi o sul piano di abbonamento necessario per usufruire del servizio di geolocalizzazione, puoi consultare ogni dettaglio nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il localizzatore GPS per animali di Tractive, nella versione per il cane e quella per il gatto, approfittando di un forte sconto su Amazon che lo rende disponibile al prezzo di soli 38,99 euro invece di 49,99 euro. La disponibilitù è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita.