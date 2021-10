Backup ESTREMO: Western Digital affonda i prezzi

Metti da parte i tuoi ricordi, i tuoi lavori, i tuoi file, la tua musica, le tue foto, i tuoi video, i tuoi progetti. Metti da parte quel che hai accumulato nelle tue cartelle anno dopo anno, chiedendoti come avresti potuto organizzare al meglio tutto quel materiale per garantirgli durata nel tempo. Metti da parte tutto quel che ti serve sapendo di avere a disposizione uno spazio decisamente ampio ad un prezzo decisamente ottimo. Approfittane, insomma, perché i prezzi Western Digital di oggi sono la miglior occasione di sempre per dare vita al tuo backup:

WD My Book Desktop : 16GB a 449,99 euro (sconto di 215 euro)

: 16GB a 449,99 euro (sconto di 215 euro) WD Elements Desktop: 16GB a 329,99 euro (sconto di 174 euro)

Western Digital, occasioni di backup

La differenza tra le due unità?

Questo il WD My Book Desktop:

Storage dalle capacità immense per backup automatici e di sistema

RAID-0 subito pronto per l'uso

Unità WD Red ottimizzate per RAID

Pronta per l'uso con USB 3.1 Gen 1, compatibile con USB 3.0; due porte hub USB 3.4

Crittografia hardware AES a 256 bit e protezione con password

L'unità My Book Duo è uno storage RAID per desktop dotato di alta capacità ottime per archiviare foto, video, documenti e musica. La modalità RAID-0 offre prestazioni veloci con velocità di lettura sequenziali fino a 360 MB/s (utilizzando la porta USB Type-C). Passa alla configurazione RAID-1 per ridondanza e mirroring dei dati sulle unità interne WD Red. Inoltre, una porta USB Type-C insieme a tutti i cavi inclusi rende l'unità universalmente compatibile.

Questo, invece, il WD Elements Desktop:

Trasferimenti di dati veloci

Elevata capacità di archiviazione aggiuntiva

Compatibile con “plug and play” per PC Windows

Qualità WD all'interno e all'esterno

Con la qualità WD dentro e fuori, l'hard disk per desktop WD Elements rappresenta uno storage ad alta capacità affidabile dalla velocità di lettura elevata.

A questi prezzi si tratta delle migliori opportunità per ambo i modelli, il prezzo minore mai raggiunto. Merito di questa giornata di sconti inaugurata da Western Digital, una fiammata al ribasso che rappresenta un'occasione se hai già molto materiale da parte e sai che l'hard disk (come ogni hard disk) potrebbe lasciarti da un momento all'altro facendoti perdere i tuoi ricordi per sempre. Meglio evitare di dover affrontare un momento tanto drammatico: un backup (e magari una ridondanza cloud) sono la soluzione ideale. Qui tutte le soluzioni alternative.