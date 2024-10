Localizzatore per oggetti e animali: solo 15€ nell'evento di Amazon

Quello che proponiamo qui è un dispositivo particolare, ma molto utile e che vi farà risparmiare un sacco di tempo in caso di necessità: è un localizzatore che può aiutarti a ritrovare tutto, dalle chiavi agli animali domestici. È del marchio Reyke ed è in sconto a soli 15 euro su Amazon in occasione dell’evento Festa delle Offerte Prime che ha preso il via a mezzanotte.

Festa delle Offerte Prime: questo localizzatore è in sconto

Come funziona? È semplice: abbina uno dei quattro ricevitori inclusi a ciò che non vuoi perdere. Quando sarà il momento di cercarlo, ti basterà premere il pulsante corrispondente sul trasmettitore per farlo suonare con un allarme da 80dB udibile anche da lontano. La comunicazione arriva a coprire una distanza fino a 40 metri. C’è anche la torcia LED per le situazioni di emergenza. L’immagine qui sotto mostra il contenuto della confezione, per saperne di più dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Al prezzo finale di soli 15 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, il localizzatore per oggetti di Reyke è un affare da cogliere al volo. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, potrebbe andare sold out da un momento all’altro. Aggiungiamo che ci sono già migliaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce pubblicate da chi l’ha comprato e messo alla prova, con un voto medio assegnato pari a 4,5 stelle su 5.

La Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino a domani, mercoledì 9 ottobre. È un evento riservato in esclusiva agli abbonati Prime. Approfitta dei 30 giorni di prova e attiva ora la tua sottoscrizione, senza alcuna spesa: avrai così accesso a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.