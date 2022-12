Offerta Cyber Monday di IObit: 3 software per il tuo computer con il 91% di sconto

Nonostante il Black Friday, almeno per il 2022, sia ormai archiviato, non è detto che siano finite le occasioni che si possono individuare online.

Con IObit infatti, è possibile godersi una promozione legata al Cyber Monday a dir poco interessante. Stiamo parlando di un bundle, costituito da 3 software prodotti dalla suddetta azienda, proposto al pubblico con il 91% di sconto.

Si tratta di applicazioni che concentrano le proprie azioni per quanto concerne l’ottimizzazione e la pulizia del computer, rendendo di fatto l’utilizzo di tale macchina più piacevole per l’utente.

Nello specifico stiamo parlando di:

Advanced SystemCare PRO

Driver Booster PRO

IObit Uninstaller PRO

Ottimizza il funzionamento del tuo computer grazie alla promozione di IObit

A cosa servono questi software nello specifico?

Advanced SystemCare PRO permette di ottimizzare il PC, al fine di ottimizare le sue prestazioni.

L’app lavora attraverso un’IA avanzata, che interviene con operazioni di pulizia rispetto ai file inutili che si accumulano, rendendo anche più veloce la navigazione online.

Non solo: Advanced SystemCare PRO agisce cancellando automaticamente le tracce legate alla navigazione e blocca gli accessi non attendibili per prevenire il furto di dati.

Driver Booster PRO invece, agisce nel contesto dei driver. Questi piccoli software vanno a determinare il funzionamento del computer e, dovrebbero essere periodicamente aggiornati.

Invece che farlo singolarmente, questo programma offre la possibilità di rintracciare per conto dell’utente i driver necessari e li installa in blocco, rendendo questo tipo di operazione una vera e propria passeggiata.

Infine, va citato anche IObit Uninstaller PRO. Questa app agisce sulla disinstallazione dei software che, con il tempo, tende a riempire il computer di file inutili. Utilizzando tale soluzione, è possibile effettuare disinstallazioni approfondite, eliminando in maniera totale le app non più utili sul PC.

Tre software dunque molto utili che, grazie allo sconto del 91% proposto da IObit, vengono a costare solo 25,78 dollari.

Una promozione non da poco visto che, comprati singolarmente, questi software verrebbero a costare più di 286 dollari.

