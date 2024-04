Logitech ERGO M575 Wireless Trackball: MINIMO STORICO su Amazon a prezzo WOW

Di mouse ce ne sono davvero tanti, ma quasi nessuno è come questo in offerta su Amazon. Stiamo parlando del Logitech ERGO M575 Wireless Trackball, mouse ideato appositamente per ridurre al minimo lo spazio di manovra necessario e gli spostamenti del polso, della mano e del braccio. Pensate che lo slogan scelto dal produttore è: “Meno movimenti, più confort”. Potete capire perché a un prezzo di 34 euro invece di 58,99 euro non dovete farvelo scappare. Il prezzo finale è il più basso di sempre!

Logitech ERGO M575 Wireless Trackball: caratteristiche principali

Questo mouse spicca per la sua grande trackball comoda per controllare il cursore semplicemente con il pollice. Il funzionamento si basa su un sensore ottico e sulla connessione tramite protocollo Bluetooth Low Energy (il ricevitore USB è incluso) così da ridurre al minimo il consumo della batteria interna: fino a due anni di autonomia con una sola pila AA (in dotazione). È pienamente compatibile con computer basati su sistemi operativi Windows, macOS e Linux.

La scocca è realizzata in plastica riciclata post-consumer (50% per il color Grafite e 21% per il Bianco Sporco), una scelta in linea con la filosofia eco-friendly del marchio. L’ingombro complessivo si attesta a 134x100x48 mm, il peso a 145 grammi. Trovano posto cinque pulsanti personalizzabili: click sinistro, click destro, indietro, avanti e scroller con click centrale. L’intero mouse è rivestito con una finitura trasparente, che consente al pollice di scivolare comodamente sulla superficie della trackball. Il sensore ottico ad alte prestazioni combina grande accuratezza con bassi livelli di consumo energetico.

Il mouse Logitech ERGO M575 Wireless Trackball è oggi disponibile su Amazon con un grande sconto del 5% sul prezzo più basso recente pari a un totale del 42% sul prezzo consigliato. Prezzo finale? 34 euro! Non potete farvelo scappare.