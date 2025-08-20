 Logitech G G309 ti fa fare l'upgrade nel mondo gaming con DPI 25k
Logitech G G309 ti fa fare l'upgrade nel mondo gaming con DPI 25k

Logitech G G309 LIGHTSPEED è il mouse per il gaming che rende ogni sessione una vera vincita: leggero, wireless e con sensore 25K.
Logitech G G309 LIGHTSPEED è il mouse per il gaming che rende ogni sessione una vera vincita: leggero, wireless e con sensore 25K.

Logitech G G309 LIGHTSPEED è un mouse che non ha bisogno di presentazioni. Eccellente sotto tutti i punti di vista, è un prodotto a cui puntare se vuoi rendere il tuo gaming ancora più eccellente. Avere un’ottima periferica è l’ABC del campo non tanto per i tasti aggiuntivi ma per il movimento vero e proprio. Questo modello wireless è perfetto e anche in gran sconto. Approfitta del 42% di sconto su Amazon e compralo con soli 54,99 euro invece di 94,99 euro concludendo il tuo affare.

Compralo su Amazon

Sulla scrivania diventa il tuo mezzo per vincere ogni match. Logitech G G309 LIGHTSPEED è il mouse wireless ideato appositamente per il gaming grazie alle varie caratteristiche che vanta. Si connette al tuo computer sfruttando due sistemi differenti. Puoi scegliere sia tra il Bluetooth che il micro ricevitore USB Logi per adattarlo ad ogni esigenza. Tuttavia le prestazioni non mutano: è sempre rapido, a bassa latenza e pronto a tradurre ogni click in un qualche gesto. Visto che stiamo parlano dell’assenza di fili, diciamo anche subito che ha autonomia longeva con 300 ore di utilizzo con una sola batteria AA.

54,99 94,99€ -42%
Vedi l'offerta

Il mouse è ergonomico nel suo design con una superficie che si adatta perfettamente al tuo palmo così da diventare un vero e proprio prolungamento del tuo braccio. Hai a disposizione ben 6 pulsanti da poter programmare a piacimento con interruttori ibridi a completa disposizione. La vera stella, tuttavia, è il sensore HERO che attribuisce alla periferica un tracciamento del movimento fino a 25K punti DPI. Sai come si dice, liscio come l’olio in tutti i sensi. Altro punto a suo favore? Il peso di appena 86gr che in mano si traduce in una piuma per sessioni anche prolungate senza alcun fastidio.

A soli 54,99 euro su Amazon con uno sconto del 42%, il magico Logitech G G309 LIGHTSPEED è da acquistare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
20 ago 2025
