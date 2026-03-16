Logitech G502 X LIGHTSPEED: mouse da gaming scontato più della metà

Approfitta di questa straordinaria promozione che ti stiamo segnalando per ottenere un mouse wireless da gaming eccezionale a un prezzo molto interessante. Stiamo parlando del mitico Logitech G502 X LIGHTSPEED che oggi puoi avere a soli 79,99 euro, invece che 165 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Con lo sconto del 52% oggi risparmi ben 85 euro sul totale e ti porti a casa un mouse senza fili veramente straordinario. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’apposita opzione in pagina.

Con il Logitech G502 X LIGHTSPEED non perdi una partita

Il Logitech G502 X LIGHTSPEED offre prestazioni straordinarie che ti permetteranno di essere molto più rapido rispetto ai tuoi avversari e non perderai una partita. La tecnologia wireless LIGHTSPEED garantisce una connessione affidabile e velocissima. Mentre la tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch contribuisce ad aumentare la precisione e la risposta rapida.

Puoi far scorrere il mouse su qualsiasi superficie anche senza il classico tappetino e poi avvalerti del sensore da gaming HERO 25K estremamente preciso che offre zero smoothing, filtraggio e accelerazione, per prestazioni elevatissime. Con il tasto DPI Shift reversibile e removibile potrai personalizzare il mouse come desideri. Anche altri pulsanti sono personalizzabili tramite il software dedicato che puoi scaricare gratuitamente. Inoltre ha un impugnatura ergonomica e garantisce un’autonomia eccezionale.

Questa è assolutamente una di quelle promozioni da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Dunque prima che sia tardi e finisca vai su Amazon e acquista il tuo Logitech G502 X LIGHTSPEED asoli 79,99 euro, invece che 165 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.