 Logitech G502 X LIGHTSPEED: mouse da gaming scontato più della metà
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Logitech G502 X LIGHTSPEED: mouse da gaming scontato più della metà

Il mouse wireless da Gaming Logitech G502 X LIGHTSPEED offre prestazioni straordinarie ed è anche in offerta al 52%.
Logitech G502 X LIGHTSPEED: mouse da gaming scontato più della metà
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Il mouse wireless da Gaming Logitech G502 X LIGHTSPEED offre prestazioni straordinarie ed è anche in offerta al 52%.

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Con il Logitech G502 X LIGHTSPEED non perdi una partita

Il Logitech G502 X LIGHTSPEED offre prestazioni straordinarie che ti permetteranno di essere molto più rapido rispetto ai tuoi avversari e non perderai una partita. La tecnologia wireless LIGHTSPEED garantisce una connessione affidabile e velocissima. Mentre la tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch contribuisce ad aumentare la precisione e la risposta rapida.

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Puoi far scorrere il mouse su qualsiasi superficie anche senza il classico tappetino e poi avvalerti del sensore da gaming HERO 25K estremamente preciso che offre zero smoothing, filtraggio e accelerazione, per prestazioni elevatissime. Con il tasto DPI Shift reversibile e removibile potrai personalizzare il mouse come desideri. Anche altri pulsanti sono personalizzabili tramite il software dedicato che puoi scaricare gratuitamente. Inoltre ha un impugnatura ergonomica e garantisce un’autonomia eccezionale.

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Pubblicato il 16 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
16 mar 2026
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