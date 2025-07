Logitech M171 è il tuo mouse wireless: piccolo, portatile e a meno di 10€

Tutto quello che stavi cercando ossia un mouse piccolo, portatile e comunque affidabile. Spendi meno di 10 euro per acquistare il Logitech M171, un prodotto eccellente e di cui non fare a meno soprattutto se vuoi abbinarlo al tuo laptop. Nella borsa del computer o direttamente in borsa occupa poco spazio. Ma se lo paghi così poco è tutto merito di Amazon e del suo sconto del 42%, non perdere tempo e acquistalo al volo. Con soli 9,90 euro lo porti a casa invece di 16,99 euro.

Logitech M171 è un mouse semplice quanto perfetto. Se hai l’esigenza di muoverti sullo schermo del laptop o del computer fisso con più disinvoltura, questo modello è ideale. Ha delle dimensioni compatte che lo rendono estremamente portatile ma non per questo è scomodo. Il suo design accoglie il palmo della mano e anche dopo lunghe ore risulta sempre confortevole da maneggiare. Inoltre, se noti, non ha tasti aggiuntivi o sporgenze così da poterlo sfruttare sia con mano destra che con mano sinistra.

Detto questo, il modello si collega a qualsiasi dispositivo in modo istantaneo e universale. In confezione trovi il mini ricevitore USB che lo rende subito operativo e non richiede l’installazione di driver o perdita di tempo con configurazione via Bluetooth. Connettilo e sfruttalo dal primo momento. Il sensore con tracciamento ottico rende lo scorrimento istantaneo oltre che di velocità naturale. L’assenza di fili attribuisce ai movimenti una libertà che prima mancava e i classici 3 tasti (clic destro, sinistro e rotellina di scorrimento) offrono tutto ciò di cui potresti aver bisogno. Altra caratteristica da non sottovalutare? L’autonomia garantita da delle semplici batteria e che raggiunge i 12 mesi di utilizzo.

Non perdere tempo e approfitta dello sconto del 42% per acquistare il tuo mouse wireless Logitech M171 a soli 9,90 euro su Amazon. Aggiungilo ora al carrello.