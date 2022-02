Logitech M185: il mouse più venduto al mondo al 40% di sconto

E se ti dicessi che oggi con meno di 10 euro puoi acquistare il mouse wireless più ambito di Logitech? Stiamo parlando del Logitech M185, una periferica compatta e versatile ideale per lavorare in mobilità con l’affidabilità delle soluzioni svizzere, oggi disponibile a soli 9,99 euro su Amazon.

Mouse wireless Logitech M185: caratteristiche tecniche

Il mouse ha un design essenziale, ma ricercato con una superficie opaca per un grip migliore e rifiniture grigio lucido. La forma ergonomica e, soprattutto, simmetrica riesce a adattarsi sia all’utilizzo con la mano destra che con quella sinistra. La dotazione dei tasti è essenziale e include i due clic e una rotella completamente in gomma. Le pressioni sono decisamente silenziose, così come lo scorrimento della rotella che risulta fluido e preciso. Si tratta di un dispositivo, infatti, pensato per la produttività fuori casa capace di garantire affidabilità e durabilità.

Il collegamento avviene tramite la banda a 2,4GHz che fornisce un segnale stabile e senza latenza. All’interno della confezione, infatti, è incluso un piccolo dongle USB che può essere comodamente riposto all’interno del vano batteria. Il mouse è alimentato da una singola batteria AA capace di fornire fino a 1 anno di autonomia, grazie alla funzione di standby intelligente. Parliamo, inoltre, di un dispositivo plug and play perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo desktop come Windows, Mac OS, Linux o Chrome OS. Completa la dotazione l’ottimo sensore ottico da 1000 DPI che consente un tracciamento estremamente preciso del puntatore. I vantaggi dell’M185 come affidabilità, praticità, e precisione gli sono valsi il titolo di mouse più venduto al mondo.

Grazie ad uno sconto di ben il 40%, il Logitech M185 è disponibile su Amazon a soli 9,99 euro. Un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.