Logitech MK470: sconto ESCLUSIVO del 34% su Amazon

Se vuoi portare ordine ed eleganza alla tua postazione di lavoro senza sacrificare l’efficienza, non c’è niente di meglio del kit mouse e tastiera wireless Logitech MK470, e ora puoi ottenerlo su Amazon con uno sconto incredibile del 34%. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo irresistibile di soli 40,99 euro, anziché 61,99 euro.

Logitech MK470: le scorte a disposizione sono quasi finite

Questo kit è la combinazione perfetta di funzionalità avanzate e design raffinato. La tastiera sottile e compatta presenta un tastierino numerico completo e 12 tasti di scelta rapida, offrendoti tutti gli strumenti di cui hai bisogno per massimizzare la produttività. Grazie ai tasti scissor-switch a profilo ribassato, la digitazione diventa fluida e silenziosa, simile a quella di un laptop, mentre il mouse ergonomico si adatta comodamente alla mano, garantendo un comfort ottimale per lunghi periodi di utilizzo.

La tastiera e il mouse MK470 sono progettati per garantire un funzionamento silenzioso, con rumore ridotto fino al 90% rispetto ai modelli tradizionali. Questo significa che potrai concentrarti sul tuo lavoro senza disturbare te stesso o chi ti circonda.

La connessione wireless è rapida e affidabile grazie al ricevitore USB plug-and-play da 2.4 GHz, che offre un raggio d’azione fino a 10 metri. Questo ti consente di organizzare il tuo spazio di lavoro senza essere limitato dalla lunghezza dei cavi.

E cosa c’è di più? Le batterie a lunga durata ti permettono di lavorare senza interruzioni per mesi: fino a 18 mesi per il mouse e addirittura 36 mesi per la tastiera. E quando non vengono utilizzati, entrambi i dispositivi entrano automaticamente in modalità di sospensione per il massimo risparmio energetico.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare la tua esperienza di lavoro con il kit mouse e tastiera Logitech MK470. Approfitta subito del super sconto su Amazon e goditi la qualità e la comodità di questo prodotto straordinario, al prezzo competitivo di soli 40,99 euro.