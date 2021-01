Logitech MX Anywhere 2S: mouse wireless in offerta

Oggi va in sconto uno dei mouse più apprezzati in commercio, il Logitech MX Anywhere 2S è in offerta a 44,99€, un prezzo scontato del 13% rispetto ai 51,99 euro di listino.

Le periferiche del marchio svizzero sono spesso oggetto di ottime offerte su Amazon, oggi è il turno del nuovo modello di MX Anywhere, ovvero il 2S. Grazie al sistema Flow è possibile connettere il mouse via bluetooth a più dispositivi contemporaneamente, spostando il cursore e trascinando i file da un PC all’altro.

Il design simmetrico del Logitech MX Anywhere 2S risulta comodo ed ergonomico sia per destrorsi che per mancini, i 2 tasti laterali sono programmabili tramite l’apposito software per PC e Mac, al quale ci si connette tramite bluetooth o grazie all’apposito ricevitore USB Unifying. Il mouse è compatibile anche con tablet e smartphone, ben si adatta al nuovo sistema operativo iPadOS.

MX Anywhere funziona bene su tutte le superfici grazie al sensore Darkfield da 4 000 DPI, inoltre la rotella è dotata di scorrimento infinito, che permette di scorrere pagine web e lunghi documenti con un solo movimento del dito.

Il Logitech MX Anywhere 2S è disponibile nella versione Grigia a 44,99€, il 13% di sconto che corrisponde a 7 euro risparmiati.

Logitech: mouse e tastiera bluetooth in bundle a 94€

Nel caso foste interessati anche all’acquisto di una tastiera, consigliamo di prendere in considerazione questo bundle Logitech. L’offerta include il mouse MX Anywhere 2 e la tastiera K360, per un prezzo complessivo di 94€, circa 30 euro in meno rispetto al prezzo solito.

Consigliamo l’acquisto a chi è in cerca di periferiche di qualità per la propria postazione PC o Mac, prodotti ben costruiti e versatili, compatibili anche con smartphone e tablet.