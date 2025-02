Logitech MX Anywhere 3S per un mouse wireless compatto e di qualità

Tra tutti i mouse wireless in commercio, Logitech MX Anywhere 3S è uno dei migliori. Compatto, comodo e completo di tutto. Lo abbini a qualsiasi dispositivo e grazie al suo sistema puoi connetterlo a qualunque dispositivo. Tracciamento rapido, tasti personalizzabili e tanto altro ancora. Lo acquisti a soli 69,99€ su Amazon ora che è in promozione con uno sconto del 33%, cosa aspetti?

Logitech MX Anywhere 3S, il mouse wireless che fa la differenza

Bello e compatto. Logitech MX Anywhere 3S in mano è ergonomico e ideale da utilizzare perché non avendo cavi, ti offre una libertà di movimento senza pari. Si connette ai tuoi dispositivi sfruttando il Bluetooth ed è dotato di connessione multipoint. Ciò significa che lo connetti a 3 dispositivi in simultanea e passi da uno all’altro in modo rapido e istantaneo.

Con il sensore di tracciamento che rileva anche il più minimo movimento, hai un sistema che ti permette di ottenere prestazioni eccellenti. Non solo, i DPI arrivano fino a 8k punti e sono regolabili secondo le tue esigenze.

8 tasti in totale tra cui alcuni personalizzabili con il software proprietario. I click sono silenziosi e la rotellina di scorrimento è dotata di soluzione MagSpeed per navigare nei documenti alla velocità della luce.

Per quanto concerne l’autonomia, con una sessione di carica ottieni fino a 70 giorni di utilizzo. La ricarica avviene con cavo USB c e dura appena 3 ore.

A soli 69,99€ su Amazon, il Logitech MX Anywhere 3S è il mouse wireless da acquistare con un solo click. Collegati e approfitta dello sconto del 33%.

Le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.