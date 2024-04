Logitech MX Anywhere 3S tocca il MINIMO storico: compralo subito (-33%)

Un mouse praticamente perfetto per un utilizzo quotidiano ma anche di più. Abbinalo ai tuoi prodotti e non ne fare a meno sia sulla scrivania che in movimento. Dopotutto Logitech MX Anywhere 3S è un mouse wireless che si collega a qualunque sistema e funziona sempre e da subito.

Logitech MX Anywhere 3S, il mouse perfetto per ogni esigenza

Bello, completo e soprattutto affidabile. Logitech MX Anywhere 3S non è il classico mouse wireless ma bensì un modello che ha tutto al posto giusto. A partire dalla sua ergonomia e dal suo design, tra le tue mani è confortevole e si fa utilizzare per ore e ore senza mai darti fastidio.

La presenza dei tasti aggiuntivi lo rende ideale per chi usa la mano destra. A tal proposito ti dico che li puoi mappare a piacere con il software di Logitech che scarichi sul tuo computer o dispositivo. In termini di compatibilità, invece, hai ben poco di cui preoccuparti: tutti i sistemi operativi sono supportati. Lo colleghi tramite Bluetooth o micro ricevitore USB scegliendo se connetterlo a uno, due o tre dispositivi in contemporanea.

Altro punto forte di questo mouse è sicuramente la batteria. Grazie alla ricarica tramite USB C hai fino a 70 giorni di utilizzo con una carica completa.

