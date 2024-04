iPad Pro OLED: Apple userà i migliori pannelli

In occasione dell’evento che Apple terrà all’inizio di maggio prossimo, saranno tolti i veli ai nuovi iPad Pro OLED, o almeno così dovrebbe essere stando alle indiscrezioni. A tal riguardo, a detta della società di analisi Display Supply Chain Consultants, i nuovi device in questione saranno caratterizzati da quelli che vengono definiti come “di gran lunga i migliori pannelli per tablet OLED sul mercato”.

iPad Pro OLED: avranno i migliori pannelli per tablet sul mercato

Andando più in dettaglio, i modelli di iPad Pro OLED in dirittura d’arrivo dovrebbero essere dotati di pannelli LTPO (una forma di OLED più efficiente dal punto di vista energetico), con una frequenza di aggiornamento ProMotion a 120 Hz e una pila tandem e un diradamento del vetro che porteranno “display ultrasottili e leggeri” che supportano un’elevata luminosità, una durata prolungata della batteria e una buona resistenza.

I nuovi modelli di iPad Pro OLED dovrebbero essere resi disponibili in dimensioni da 12,9 pollici e 11,1 pollici ed entrambe le opzioni dovrebbero presentare cornici ridotte e un design molto più sottile. La versione da 12,9 pollici, ad esempio, sarà più sottile di 1 mm rispetto al modello attuale.

Come vociferato in precedenza, c’è purtroppo la possibilità che le scorte di iPad Pro da 11,1 pollici scarseggeranno al lancio perché Apple pare abbia avuto con problemi che però non hanno impattato sul modello da 12,9 pollici.

Insieme al miglior display OLED sul mercato, i modelli iPad Pro potrebbero ottenere il chip M4 ottimizzato per l’intelligenza artificiale di nuova generazione di Apple e dovrebbero essere spediti insieme a una nuova Apple Pencil e una versione aggiornata della Magic Keyboard. Apple dovrebbe introdurre anche nuovi modelli di iPad Air LCD da 10,9 pollici e 12,9 pollici.