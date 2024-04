iPad Pro: problemi di fornitura al lancio del nuovo modello

Apple presenterà nuovi modelli di iPad e nuovi accessori ad essi dedicati il prossimo mese, in occasione dell’evento “Let loose” che è stato da poco annunciato e che si terrà il 7 maggio. Tra i tablet in dirittura d’arrivo dovrebbe figurare anche e soprattutto un iPad Pro con chip M3 e display OLED. Stando però a quanto emerso nelle scorse ore, la versione da 11 pollici potrebbe dover affrontare problemi di fornitura a causa del nuovo schermo, il che potrebbe complicarne l’acquisto al lancio.

iPad Pro: problemi di fornitura a causa del display OLED

A riferire il verificarsi di tale scenario è stato l’analista Ross Young, secondo cui, appunto, le spedizioni di display OLED per il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici risultano essere superiori rispetto a quelle per il modello più piccolo.

L’analista sostiene che Samsung, che è uno dei responsabili della fornitura dei display OLED per i nuovi iPad, ha dovuto affrontare “sfide tecniche” con la produzione della struttura tandem a due stack in cui il pannello ha due strati di emissione. La situazione dovrebbe restare inalterata per tutto maggio, il che potrebbe influire sulla disponibilità del nuovo iPad Pro più piccolo in fase di lancio, appunto.

Da tenere presente che in un precedente report l’analista aveva già messo in conto che il lancio del nuovo iPad Pro sarebbe stato ritardato a causa dei vincoli di produzione dei nuovi display, prevedendo che LG produrrà tutti i pannelli OLED da 12,9 pollici e che insieme a Samsung saranno realizzati i pannelli da 11 pollici.