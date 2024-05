Google Pixel Buds Pro: suono di qualità superiore al 39% di sconto

Gli Auricolari Google Pixel Buds Pro sono speciali. Di altissima qualità, garantiscono un ascolto senza alcun disturbo grazie alla cancellazione attiva del rumore. Li indossi e sei subito avvolto dalla tua musica preferita. Acquistali al 39% di sconto su Amazon.

Un’ottima offerta per questi dispositivi avanzati. In pratica oggi costano solo 139 euro, invece di 229 euro. Quasi 100 euro di risparmio. Inoltre, se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Pensa, puoi decidere di pagarli in comode rate con Cofidis al momento del check out.

Google Pixel Buds Pro: semplicemente unici

Gli Auricolari Google Pixel Buds Pro sono davvero unici. La loro forma ergonomica li rende particolarmente comodi da indossare. Personalmente li utilizzo per diverse ore al giorno ascoltando la mia musica preferita e li trovo veramente confortevoli.

Ti isolano alla perfezione, ma puoi sempre disattivare la cancellazione attiva del rumore con un tap. Inoltre, grazie alla modalità trasparenza, ogni volta che qualcuno parla vicino a te si disattiva la musica e ti viene riprodotto ciò che avviene intorno.

La colorazione corallo è davvero speciale, li rende ancora più unici. La loro pratica custodia di ricarica garantisce circa 30 ore di riproduzione. Inoltre, essendo resistenti all’acqua, sono una vera manna per gli sportivi. Acquistali adesso al 39% di sconto.